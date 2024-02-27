Сумбаева Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1987
Рождение ребёнка
09.09.2009
Сын: Болотов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Болотов Андрей Геннадьевич
Рождение ребёнка
23.12.2015
Дочь: Болотова Арина Андреевна
Отец ребёнка: Болотов Андрей Геннадьевич
Рождение ребёнка
23.12.2022
Отец ребёнка: Сумбаев Николай Веньяминович
Рождение ребёнка
23.12.2022
Отец ребёнка: Сумбаев Николай Веньяминович