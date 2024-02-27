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Сумбаева Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1987

Отец: Панюшев Александр Иванович

Мать: Панюшева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
09.09.2009

Сын: Болотов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Болотов Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
23.12.2015

Дочь: Болотова Арина Андреевна

Отец ребёнка: Болотов Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
23.12.2022

Сын: Сумбаев Роман Николаевич

Отец ребёнка: Сумбаев Николай Веньяминович

Рождение ребёнка
23.12.2022

Сын: Сумбаев Роман Николаевич

Отец ребёнка: Сумбаев Николай Веньяминович

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