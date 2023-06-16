Смит Лон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Ара
Мать ребёнка: Опаляющая Мелиное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Дендара
Мать ребёнка: Опаляющая Мелиное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Завиан
Мать ребёнка: Опаляющая Мелиное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опаляющая Мелиное
Смерть
Неизвестно