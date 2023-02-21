Лунцова Аксинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунцова Аксинья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Лунцов Максим Филлипович

Отец ребёнка: Лунцов Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Лунцов Дмитрий Филлипович

Отец ребёнка: Лунцов Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунцов Устин Филлипович

Отец ребёнка: Лунцов Филипп Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
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