Лунцова Аксинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Лунцов Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Лунцов Дмитрий Филлипович
Отец ребёнка: Лунцов Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лунцов Филипп Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно