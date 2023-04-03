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(Вегман) Неся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1924

Отец: Вегман Израил

Мать: Вегман Роза

Рождение ребёнка
05.05.1946

Дочь: Рейнголд Берта (Беба)

Отец ребёнка: Вегман Самуил

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.08.1947

Сын: Vegman Isaak

Отец ребёнка: Вегман Самуил

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вегман Самуил

Смерть
Неизвестно
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