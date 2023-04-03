(Вегман) Неся
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1924
Отец: Вегман Израил
Мать: Вегман Роза
Рождение ребёнка
05.05.1946
Дочь: Рейнголд Берта (Беба)
Отец ребёнка: Вегман Самуил
Рождение ребёнка
04.08.1947
Сын: Vegman Isaak
Отец ребёнка: Вегман Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вегман Самуил
Смерть
Неизвестно
USA