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Фролов Василий Григорьевич

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Место рождения

Бымок, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Фролов Григорий

Мать: не указана

Бымок, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Фролов Василий Григорьевич Пермской губ. Осинского уезда крестьянин 62 1913 Христ. АГЕ 480
Смерть
1913
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Фролов Василий Григорьевич Пермской губ. Осинского уезда крестьянин 62 1913 Христ. АГЕ 480
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