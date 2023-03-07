Фролов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Фролов Григорий
Мать: не указана
Фролов Василий Григорьевич Пермской губ. Осинского уезда крестьянин 62 1913 Христ. АГЕ 480
Смерть
1913
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Фролов Василий Григорьевич Пермской губ. Осинского уезда крестьянин 62 1913 Христ. АГЕ 480