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Никитин Василий Никанорович

Место рождения

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд

Дата рождения

07.03.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1808

Отец: Никитин Никанор Агеевич

Мать: не указана

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Никитин Демид Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агафья Потаповна

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Никитина Агафья Потаповна

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никитин Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агафья Потаповна

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Агафья Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
Неизвестно
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