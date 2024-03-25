Никитин Василий Никанорович
Место рождения
Дата рождения07.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1808
Отец: Никитин Никанор Агеевич
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Никитина Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Никитина Агафья Потаповна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никитин Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Агафья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно