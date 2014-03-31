von Arnold (Токарева) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Arnold (Токарева) Тамара Петровна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.09.1939

Дата смерти

31.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Смерть
31.03.2014
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
03.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
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