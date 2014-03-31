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von Arnold (Токарева) Тамара Петровна
von Arnold (Токарева) Тамара Петровна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
07.09.1939
Дата смерти
31.03.2014
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Самара
, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионерка
Смерть
31.03.2014
Москва
, город федерального значения Москва
Похороны
03.04.2014
Москва
, город федерального значения Москва
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