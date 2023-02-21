Минин Тимофей Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Тимофей Минович

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Место рождения

Россия, Псковская губерния, Псковский уезд, д. Димитрово

Дата рождения

После 1863 ст.

Дата смерти

До 1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
После 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Псковская губерния, Псковский уезд, д. Димитрово
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Тимофеев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1921
Псковский уезд, д. Димитрово
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