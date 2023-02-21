Минин Тимофей Минович
Место рожденияРоссия, Псковская губерния, Псковский уезд, д. Димитрово
Дата рожденияПосле 1863 ст.
Дата смертиДо 1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Псковская губерния, Псковский уезд, д. Димитрово
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Тимофеев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1921
Псковский уезд, д. Димитрово