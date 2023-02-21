Шебалин Иоанн Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебалин Иоанн Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1845

Жена: Шебалина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
05.08.1847

Сын: Шебалин Никита Иванов

Мать ребёнка: Шебалина Татьяна Иванова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.10.1852

Сын: Шебалин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Шебалина Татьяна Иванова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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