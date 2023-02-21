Шебалин Иоанн Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1845
Жена: Шебалина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1847
Мать ребёнка: Шебалина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1852
Мать ребёнка: Шебалина Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно