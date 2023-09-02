Дерягина Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1830 ст.
Сын: Дерягин Иван Саввич
Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Маркова Анна Саввична
Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Дерягина Параскева Саввична
Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Дерягина Александра Саввична
Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно