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Дерягина Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1830 ст.

Сын: Дерягин Иван Саввич

Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Маркова Анна Саввична

Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Дерягин Михаил Саввич

Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Дерягина Параскева Саввична

Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Дерягина Александра Саввична

Отец ребёнка: Дерягин Савва Савелий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерягин Савва Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно
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