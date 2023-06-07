Кушпелев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кушпелев Неизвестно
Мать: Кушпелева Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1908
Сын: Кушпелев Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Елезовета Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Екатерина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно