Кушпелев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушпелев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кушпелев Неизвестно

Мать: Кушпелева Неизвестно

Рождение ребёнка
19.04.1908

Сын: Кушпелев Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушпелев Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Елезовета Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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