Бовкис Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти24.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1957
Дочь: Попова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Караваева Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2014
Бовкис Евгений Николаевич Дата смерти: 24.07.2014 Номер наследственного дела: 235/2014 Открыто нотариусом: Нестеров Александр Васильевич, г.Москва