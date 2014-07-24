Бовкис Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовкис Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

24.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1957

Дочь: Попова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Караваева Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караваева Лидия Васильевна

Смерть
24.07.2014
Бовкис Евгений Николаевич Дата смерти: 24.07.2014 Номер наследственного дела: 235/2014 Открыто нотариусом: Нестеров Александр Васильевич, г.Москва
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