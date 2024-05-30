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Шишелова Евдокия Ионовна

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

04.08.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1808 ст.

Отец: Шишелов Иона Алексеевич

Мать: Шишелова Ирина Архиповна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещение
08.08.1808 ст.
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещена в церкви священником Жигаловым восприемницею была девка Домника Алексиева Шишелова дочь православная ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»: Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 244, Л. 18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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