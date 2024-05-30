Шишелова Евдокия Ионовна
Место рождения
Дата рождения04.08.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1808 ст.
Отец: Шишелов Иона Алексеевич
Мать: Шишелова Ирина Архиповна
Крещение
08.08.1808 ст.
Крещена в церкви священником Жигаловым восприемницею была девка Домника Алексиева Шишелова дочь православная ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»: Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 244, Л. 18... Показать все
Смерть
Неизвестно