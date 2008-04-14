Щелчкова (Морозова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчкова (Морозова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1926

Дата смерти

14.04.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926

Отец: Морозов Сергей

Мать: Морозова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щелчков Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щелчков Николай Михайлович

Смерть
14.04.2008
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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