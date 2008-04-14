Щелчкова (Морозова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1926
Дата смерти14.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926
Отец: Морозов Сергей
Мать: Морозова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щелчков Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щелчков Николай Михайлович
Смерть
14.04.2008
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область