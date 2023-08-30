Ознобихин Максим Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ознобихин Максим Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.2013

Дочь: Ознобихина Диана Максимовна

Мать ребёнка: Ознобихина Анастасия Игоревна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.10.2015

Дочь: Ознобихина Алина Максимовна

Мать ребёнка: Ознобихина Анастасия Игоревна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ознобихина Анастасия Игоревна

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