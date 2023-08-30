Ознобихин Максим Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.2013
Дочь: Ознобихина Диана Максимовна
Мать ребёнка: Ознобихина Анастасия Игоревна
Рождение ребёнка
06.10.2015
Дочь: Ознобихина Алина Максимовна
Мать ребёнка: Ознобихина Анастасия Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно