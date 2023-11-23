Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Розов Василий Сергеевич (1808 — 1870) Родился в семье священника села Ефимьева Переславского уезда Владимирской губернии Сергея Ивановича. Окончил Владимирскую духовную семинарию с аттестатом 2-го раз... Показать все
Смерть
Неизвестно