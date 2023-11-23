Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Иванов

Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1808

Сын: Розов Василий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Розов Василий Сергеевич (1808 — 1870) Родился в семье священника села Ефимьева Переславского уезда Владимирской губернии Сергея Ивановича. Окончил Владимирскую духовную семинарию с аттестатом 2-го раз... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.