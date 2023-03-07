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Щербинин Василий

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Место рождения

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

23.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Щербинин Лазарь

Мать: Александра Петровна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербинин Степан

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1836

Сын: Щербинин Феодул

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1840

Сын: Щербинин Иван

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

д. Плотниковская
Близнец Сергея. Крестный Тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
21.09.1840

Сын: Щербинин Сергей

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

д. Плотниковская
Близнец Ивана. Крестный тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
24.10.1845

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
той же деревни Ивана Новоселова жена Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
24.10.1845

Дочь: Анна Параскевы

Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
тойже деревни солдатка Дария Семенова дочь Харламия Стародубцева жена
Смерть
23.02.1868
Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от натуральной | возраст указан 61 год
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