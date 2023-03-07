Щербинин Василий
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти23.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Щербинин Лазарь
Мать: Александра Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербинин Степан
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
Рождение ребёнка
?.02.1836
Сын: Щербинин Феодул
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
Рождение ребёнка
21.09.1840
Сын: Щербинин Иван
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
д. Плотниковская
Близнец Сергея. Крестный Тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
21.09.1840
Сын: Щербинин Сергей
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
д. Плотниковская
Близнец Ивана. Крестный тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
24.10.1845
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
той же деревни Ивана Новоселова жена Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
24.10.1845
Дочь: Анна Параскевы
Мать ребёнка: Щербинина Акилина Михайловна/Никитина
тойже деревни солдатка Дария Семенова дочь Харламия Стародубцева жена
Смерть
23.02.1868
Причина смерти: от натуральной | возраст указан 61 год