Колесникова (Семина) Ольга Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Семина) Ольга Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Семин Пётр

Мать: не указана

Запись о рождении есть в метрической книге
Бракосочетание
26.09.1890

Муж: Колесников Егор Николаев

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Запись о венчании есть в метрической книге (записан как Георгий)
Рождение ребёнка
11.06.1897

Дочь: Балашова (Колесникова) Анна Егорова

Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Жители относились к приходам: Спасская церковь в селе Клинское (Клиновское)
Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: (Колесникова) Любовь Егорова

Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колеcников Иоан Егоров

Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: (Колесникова) Елена Егорова

Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев

Суховка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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