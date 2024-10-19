Колесникова (Семина) Ольга Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Семин Пётр
Мать: не указана
Запись о рождении есть в метрической книге
Бракосочетание
26.09.1890
Запись о венчании есть в метрической книге (записан как Георгий)
Рождение ребёнка
11.06.1897
Дочь: Балашова (Колесникова) Анна Егорова
Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев
Жители относились к приходам: Спасская церковь в селе Клинское (Клиновское)
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: (Колесникова) Любовь Егорова
Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: (Колесникова) Елена Егорова
Отец ребёнка: Колесников Егор Николаев
Смерть
Неизвестно