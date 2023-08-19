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Лавренов Иван Прокофьевич

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Место рождения

Вязовщина, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лавренов Прокофий Григорьевич

Мать: Лавренова Домна

Вязовщина, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: Крюкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лавренова Прасковия Лукична

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лавренов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лавренова Прасковия Лукична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавренова Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Лавренова Прасковия Лукична

Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
Буевщина, Браславский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
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