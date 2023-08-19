Лавренов Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лавренов Прокофий Григорьевич
Мать: Лавренова Домна
Рождение ребёнка
02.01.1924
Дочь: Крюкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лавренова Прасковия Лукична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лавренов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лавренова Прасковия Лукична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавренова Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Лавренова Прасковия Лукична
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
Буевщина, Браславский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно