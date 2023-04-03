Мышляев Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышляев Георгий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1942

Сын: Мышляев Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Мышляева Анна Андреевна

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1945

Сын: Мышляев Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Мышляева Анна Андреевна

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышляева Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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