Сидоров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Сидоров Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ермо-Николаевка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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