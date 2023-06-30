Сидоров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1887
Сын: Сидоров Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Ермо-Николаевка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно