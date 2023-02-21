(Соловьев) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьев) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Соловьев Илья

Мать: Соловьева Екатерина

Рождение ребёнка
05.06.1955

Дочь: Денисова Екатерина

Отец ребёнка: Никольский Анатолий

Рождение ребёнка
03.07.1958

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1972
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