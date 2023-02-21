(Соловьев) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Соловьев Илья
Мать: Соловьева Екатерина
Рождение ребёнка
05.06.1955
Дочь: Денисова Екатерина
Отец ребёнка: Никольский Анатолий
Рождение ребёнка
03.07.1958
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никольский Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
1972