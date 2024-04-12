(Хаустова) Анисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хаустова) Анисья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Матвей Александрович

Отец ребёнка: Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филипп Александрович

Отец ребёнка: Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Александр Сергеевич

Смерть
После 1858

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