(Хаустова) Анисья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Матвей Александрович
Отец ребёнка: Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филипп Александрович
Отец ребёнка: Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Александр Сергеевич
Смерть
После 1858