Дубаев Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984
Отец: Варламов Владимир
Мать: Дубаева (герги) Любовь
Бракосочетание
11.06.2011
Рождение ребёнка
05.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубаева (пермякова) Татьяна
Рождение ребёнка
29.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубаева (пермякова) Татьяна