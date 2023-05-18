Дубаев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубаев Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984

Отец: Варламов Владимир

Мать: Дубаева (герги) Любовь

Бракосочетание
11.06.2011

Жена: Дубаева (пермякова) Татьяна

Рождение ребёнка
05.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубаева (пермякова) Татьяна

Рождение ребёнка
29.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубаева (пермякова) Татьяна

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