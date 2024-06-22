Пешков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пешкова (Пешкова) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пешкова (Пешкова) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пешков Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1933
Смерть
Неизвестно