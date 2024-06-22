Пешков Иван Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пешков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пешкова (Пешкова) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пешкова (Пешкова) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пешков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Пешков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1933
Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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