Зимин Федор Николаевич
Место рожденияСретенская волость, деревня Удычинская
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Зимин Никола
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Мавра
Рождение ребёнка
1790
Сын: Зимин Осип Федорович
Мать ребёнка: Зимина Мавра
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Зимина Мавра
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Зимина Мавра
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Зимин) Васса Федоровна
Мать ребёнка: Зимина Мавра
Смерть
Неизвестно