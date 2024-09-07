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Зимин Федор Николаевич

Место рождения

Сретенская волость, деревня Удычинская

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Зимин Никола

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Мавра

Рождение ребёнка
1790

Сын: Зимин Осип Федорович

Мать ребёнка: Зимина Мавра

Рождение ребёнка
1793

Сын: Зимин Никита Федорович

Мать ребёнка: Зимина Мавра

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зимин Козма Федорович

Мать ребёнка: Зимина Мавра

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Зимин) Васса Федоровна

Мать ребёнка: Зимина Мавра

Смерть
Неизвестно

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