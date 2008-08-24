Муравьев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1947
Дата смерти24.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1972
Сын: Муравьев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1978
Сын: Тарасов (Муравьев) Иван Александрович
Мать ребёнка: Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна
Смерть
24.08.2008