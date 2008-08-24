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Муравьев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1947

Дата смерти

24.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1947

Отец: Муравьев Анатолий Веденеевич

Мать: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
25.08.1972

Сын: Муравьев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
14.03.1978

Сын: Тарасов (Муравьев) Иван Александрович

Мать ребёнка: Муравьева (Тарасова) Людмила Павловна

Смерть
24.08.2008

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