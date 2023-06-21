Макарова Мавра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Мавра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Макаров Егор Гордеевич

Отец ребёнка: Макаров Гордей Афанасьевич

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Макаров Никифор Гордеевич

Отец ребёнка: Макаров Гордей Афанасьевич

д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Смерть
Неизвестно
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
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