Макарова Мавра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Макаров Гордей Афанасьевич
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Рождение ребёнка
1716
Сын: Макаров Никифор Гордеевич
Отец ребёнка: Макаров Гордей Афанасьевич
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
Смерть
Неизвестно
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд
д. Макарово, Пиштанская волость, Яранский уезд