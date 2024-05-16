Федот Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник Рождение внука МК-1801) 19.12.1800 Бежецкаго уезда Экономической второй Сукроменской волости деревни Шаруньи у крестьянина Федора Яковлева жена Марина Федотова родила сына Петра, которой к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марина Федотова
Мать ребёнка: не указана
Любодицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛЮБОДИЦЫ МК-1786 01.06.1786 Деревни Шаруньи крестьянской сын отрок Федор Яковлев з девкой приселка Любодиц крестьянской дочерью Марьей Федотовой первым браком (ОШИБКА, НАДО МАРИНА) ШАРУНЬЕ ИВ-1786 Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно