Федот Тимофеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федот Тимофеев

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник Рождение внука МК-1801) 19.12.1800 Бежецкаго уезда Экономической второй Сукроменской волости деревни Шаруньи у крестьянина Федора Яковлева жена Марина Федотова родила сына Петра, которой к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марина Федотова

Мать ребёнка: не указана

Любодицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЛЮБОДИЦЫ МК-1786 01.06.1786 Деревни Шаруньи крестьянской сын отрок Федор Яковлев з девкой приселка Любодиц крестьянской дочерью Марьей Федотовой первым браком (ОШИБКА, НАДО МАРИНА) ШАРУНЬЕ ИВ-1786 Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно

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