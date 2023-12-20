Савельев Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Савельев Иван Емельянов
Мать: Савельева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Савельева) Настасья Никитична
Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Савельева) Настасья Никитична
Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Савельева) Агафья Никитична
Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Савельева) Марфа Никитична
Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна
Смерть
Неизвестно