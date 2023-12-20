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Савельев Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Савельев Иван Емельянов

Мать: Савельева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Фекла Климоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Савельева) Настасья Никитична

Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Савельева) Настасья Никитична

Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Савельева) Агафья Никитична

Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Савельева) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Савельева Фекла Климоновна

Смерть
Неизвестно

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