Гребенщикова (Полонянкина) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Полонянкина) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1958

Отец: Полонянкин Сергей Ильич

Мать: Сергеева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
28.09.1979

Сын: Гребенщиков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гребенщиков Владимир Николаевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мироничева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Гребенщиков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенщиков Владимир Николаевич

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