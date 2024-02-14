Рогожина (Каширина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Каширина) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1913

Отец: Каширин Петр Афанасьевич

Мать: Каширина (Захарова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Сергеевич

Отец ребёнка: Рогожин Сергей Данилович

Рождение ребёнка
17.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогожин Сергей Данилович

Смерть
Неизвестно

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