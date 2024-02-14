Рогожина (Каширина) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1913
Отец: Каширин Петр Афанасьевич
Мать: Каширина (Захарова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогожин Сергеевич
Отец ребёнка: Рогожин Сергей Данилович
Рождение ребёнка
17.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогожин Сергей Данилович
Смерть
Неизвестно