Хазипова Разия Хазиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазипова Разия Хазиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1931

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931

Отец: Миннехузин Хазип Хазипович

Мать: Назира Шартдиновна

Рождение ребёнка
18.04.1958

Сын: Шамсуаров Марсель Шайхинурович

Отец ребёнка: Шамсуаров Шайхинур Хазинурович

Рождение ребёнка
30.01.1962

Дочь: Бектурганова Миляуша Шайхинуровна

Отец ребёнка: Шамсуаров Шайхинур Хазинурович

Рождение ребёнка
05.07.1965

Дочь: Галиаскарова (Шамсуарова) Гульшат Шайхинуровна

Отец ребёнка: Шамсуаров Шайхинур Хазинурович

Смерть
02.04.2001

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