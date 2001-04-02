Хазипова Разия Хазиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1931
Дата смерти02.04.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931
Отец: Миннехузин Хазип Хазипович
Мать: Назира Шартдиновна
Рождение ребёнка
18.04.1958
Сын: Шамсуаров Марсель Шайхинурович
Отец ребёнка: Шамсуаров Шайхинур Хазинурович
Рождение ребёнка
30.01.1962
Дочь: Бектурганова Миляуша Шайхинуровна
Отец ребёнка: Шамсуаров Шайхинур Хазинурович
Рождение ребёнка
05.07.1965
Дочь: Галиаскарова (Шамсуарова) Гульшат Шайхинуровна
Отец ребёнка: Шамсуаров Шайхинур Хазинурович
Смерть
02.04.2001