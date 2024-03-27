Бикмухаметов Валиахмет
Место рожденияс.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халилов (Валиахметова) Камария
Мать ребёнка: Валиахметова Марзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валиахметова Марзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валиахметова Марзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валиахметова Марзия
Рождение ребёнка
09.12.1911
Мать ребёнка: Валиахметова Марзия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно