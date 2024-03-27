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Бикмухаметов Валиахмет

Место рождения

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халилов (Валиахметова) Камария

Мать ребёнка: Валиахметова Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахметов Миннахмэт

Мать ребёнка: Валиахметова Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикмухаметов Габдемажит

Мать ребёнка: Валиахметова Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахметов Габдельхамит

Мать ребёнка: Валиахметова Марзия

Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Валиахметов Габдулбари

Мать ребёнка: Валиахметова Марзия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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