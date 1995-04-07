Жучкова (Рудакова) Марфа Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1913 ст.
Дата смерти07.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1913 ст.
Бракосочетание
25.01.1934
Екимовичи, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1935
Сын: Жучков Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Жучков Андрей Дмитриевич
Смерть
07.04.1995
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область