Жучкова (Рудакова) Марфа Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова (Рудакова) Марфа Лаврентьевна

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Место рождения

Чижовка-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.06.1913 ст.

Дата смерти

07.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1913 ст.

Отец: Рудаков Лаврентий Филимонович

Мать: Рудакова Александра Романовна

Чижовка-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1934

Муж: Жучков Андрей Дмитриевич

Екимовичи, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Сын: Жучков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Жучков Андрей Дмитриевич

Чижовка-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.04.1995
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
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