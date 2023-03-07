Полежаев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолежаев Владимир Владимирович

Полежаев Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

26.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962

Отец: Полежаев Владимир Петрович

Мать: Полежаева Галина Петровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close