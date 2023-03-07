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Полежаев Владимир Владимирович
Полежаев Владимир Владимирович
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Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
26.04.1962
Пол
Мужской
Отец
Полежаев Владимир Петрович
1938 г.р.
Мать
Полежаева (Епанчина) Галина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1962
Отец:
Полежаев Владимир Петрович
Мать:
Полежаева Галина Петровна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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