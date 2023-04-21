Сгибова Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сгибова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сгибов Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сгибов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сгибов Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно