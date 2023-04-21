Сгибова Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибова Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сгибова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сгибов Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сгибов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сгибов Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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