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Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1944

Сын: Чабан Михаил Филлипович

Мать ребёнка: Феодосия

Должанка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Филипповна

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чабан Алик Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чабан Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чабан Николай Филиппович

Мать ребёнка: Феодосия

Смерть
Неизвестно
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