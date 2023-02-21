Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1944
Мать ребёнка: Феодосия
Должанка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Филипповна
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодосия
Смерть
Неизвестно