Уляшин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уляшин Анатолий Петрович
Мать: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уляшина Виктория Александровна
Мать ребёнка: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уляшин Даниил Александрович
Мать ребёнка: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уляшина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Настя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уляшин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: не указана