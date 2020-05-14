Лобжанидзе Амиран Вахтангович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1968
Дата смерти14.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобжанидзе Елена Владимировна
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
14.05.2020