Лобжанидзе Амиран Вахтангович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобжанидзе Амиран Вахтангович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1968

Дата смерти

14.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобжанидзе Елена Владимировна

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
14.05.2020
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