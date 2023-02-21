Добрынина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрынин Николай Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрынин Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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