Добрынина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрынин Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрынин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно