Орлов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.2008

Сын: Орлов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Орлова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.2012

Сын: Орлов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Орлова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.2020

Дочь: Орлова Вера Александровна

Мать ребёнка: Орлова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анна Николаевна

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