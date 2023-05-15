Орлов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.2008
Сын: Орлов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Орлова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
06.12.2012
Сын: Орлов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Орлова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.2020
Дочь: Орлова Вера Александровна
Мать ребёнка: Орлова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Николаевна