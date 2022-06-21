Ефимова (Шарапова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти21.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Рождение ребёнка
11.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.06.2022