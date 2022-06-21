Ефимова (Шарапова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова (Шарапова) Галина Александровна

Ефимова (Шарапова) Галина Александровна

avatar

Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

21.06.2022

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Шарапов Александр Михайлович

Мать: Шарапова Прасковья Николаевна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Александр Васильевич

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Александр Васильевич

Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.06.2022
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close