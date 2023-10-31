Шевнина Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1970
Отец: Кокорин Виктор
Рождение ребёнка
08.08.1997
Сын: Шевнин Артём Александрович
Рождение ребёнка
10.09.2005
Дочь: Шевнина Тамила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевнин Александр Михайлович