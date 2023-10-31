Шевнина Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

us
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1970

Отец: Кокорин Виктор

Мать: Кокорина Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1997

Сын: Шевнин Артём Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.2005

Дочь: Шевнина Тамила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Александр Михайлович

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