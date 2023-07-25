Зотова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зотова Третьякова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Зотова Вязкова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
23.12.1907

Сын: Зотов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Иван Федорович

Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Федор Герасимович

Смерть
Неизвестно
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