Зотова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зотова Третьякова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Зотова Вязкова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
23.12.1907
Сын: Зотов Ефим Федорович
Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Иван Федорович
Отец ребёнка: Зотов Федор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно