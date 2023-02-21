Марченко Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марченко Владимир
Мать: Марченко Руфина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурикова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Суриков Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суриков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Суриков Владимир Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно