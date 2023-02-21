Марченко Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Владимир

Мать: Марченко Руфина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурикова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Суриков Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суриков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Суриков Владимир Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Владимир Валентинович

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