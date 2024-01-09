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Новицкий Александр Леонидович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

13.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1957

Отец: Новицкий Леонид Иванович

Мать: Новицкая (Лепилова) Валентина Степановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новицкая) Валерия Александровна

Мать ребёнка: Юлия

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.01.1979

Сын: Новицкий Юрий Александрович

Мать ребёнка: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Новицкий Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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