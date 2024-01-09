Новицкий Александр Леонидович
Место рождения
Дата рождения13.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новицкая) Валерия Александровна
Мать ребёнка: Юлия
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.01.1979
Сын: Новицкий Юрий Александрович
Мать ребёнка: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна
Рождение ребёнка
22.01.1988
Сын: Новицкий Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна