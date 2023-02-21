Тимченко Николай Никонович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рождения1824
Дата смертиМежду 1866 и 1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тимченко Никон
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1861
Сын: Тимченко Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Между 1866 и 1924
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край