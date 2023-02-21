Тимченко Николай Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Николай Никонович

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Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Между 1866 и 1924

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тимченко Никон

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Тимченко Иван Никонович

Мать ребёнка: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Тимченко Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Между 1866 и 1924
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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