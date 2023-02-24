Муллагильдин Нагим Самукович
Место рожденияБольше-Черниговский р-н с.Утевка
Дата рождения1916
Дата смерти24.02.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Больше-Черниговский р-н с.Утевка
Рождение ребёнка
29.10.1938
Сын: Муллагильдин Назим Нагимович
Мать ребёнка: Муллагильдина Латифа
Рождение ребёнка
26.12.1939
Сын: Муллагильдин Мугин Нагимович
Мать ребёнка: Муллагильдина Латифа
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муллагильдина Латифа
Смерть
24.02.1942