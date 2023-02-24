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Муллагильдин Нагим Самукович

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Место рождения

Больше-Черниговский р-н с.Утевка

Дата рождения

1916

Дата смерти

24.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Муллагильдин Самсимухамат

Мать: Муллагильдина Мукмина Сабировна

Больше-Черниговский р-н с.Утевка
Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Муллагильдин Назим Нагимович

Мать ребёнка: Муллагильдина Латифа

Рождение ребёнка
26.12.1939

Сын: Муллагильдин Мугин Нагимович

Мать ребёнка: Муллагильдина Латифа

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муллагильдина Латифа

Смерть
24.02.1942
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