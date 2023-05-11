Озеров Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1809
Дата смерти02.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1809
Отец: Озеров Пётр Иванович
Бракосочетание
08.11.1837
Рождение ребёнка
22.08.1841
Дочь: Вельяминова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Озерова Наталья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
02.10.1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния