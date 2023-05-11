Озеров Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Сергей Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.02.1809

Дата смерти

02.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1809

Отец: Озеров Пётр Иванович

Мать: Озерова Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.1837

Жена: Озерова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
22.08.1841

Дочь: Вельяминова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Озерова Наталья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
02.10.1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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